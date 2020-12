09 Aralık 2020 Çarşamba 13:07 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 13:07

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain (PSG) Başakşehir maçı ırkçılık söylemi nedeniyle iptal edildi. Maçın 17. dakikasında yaşanan tartışma nedeniyle PSG'li futbolcular da Başakşehir'li antrenör Pierre Webo'ya destek verdi. Olayın ardından Türk ve yabancı kulüplerin Twitter hsaplarından da 'No Racism' mesajı yayımlandı. Peki No Racism ne demek? PSG Başakşehir maçında ne oldu? PSG Başakşehir maçında hakem ne dedi? İşte olaylı maçta yaşananlar...

PSG BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NE OLDU?

Paris Saint Germain evinde oynanan PSG Başakşehir maçının 17. dakikasında Başahşehir antrenörü Pierre Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı.

PSG BAŞAKŞEHİR MAÇINDA HAKEM NE DEDİ?

Maçın dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya 'Alın şu Negro'yu' dediği belirtildi.

Maçın 4. hakemi, Webo'nun kenarda bir pozisyona itiraz etmesinin ardından orta hakem Ovidiu Hategan'a "Şuradaki siyah olan. Git ve onun kim olduğuna bak. Şu siyah olanın böyle davranmasına izin vermemiz mümkün değil" dedi.

Bunun üzerine maçın 14. dakikasında hakem Ovidiu Hategan, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya kırmızı kart gösterdi. Bu kart sonrası Webo saha kenarında 4. hakeme yönelik "Why did you say negro?" (Neden zenci dedin?) şeklinde tepki gösterdi.

Irkçı söylemde bulunulan Webo için Başakşehir takımı ve PSG'li oyuncular bu olaya itiraz ederek sahadan çekilip soyunma odasına gitti.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

NO RACİSM NE DEMEK?

Olay sonrası birçok kulüp tarafından paylaşılan No Racism, 'Irkçılığa hayır' anlamındadır. Yapılan saygısızlığa tepki vermek amacıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi birçok köklü kulüp 'No Racism' paylaşımı yaparak Twitter'dan Başakşehir takımına destek verdi.

'NEGRO' NE DEMEK?

'Negro' kelime kullanımı açısından tamamen ırkçı unsurlar içerir ve negro İspanyolca'da siyah demektir. Siyahi insanlara ayrımcılık yapma amacıyla kullanılan bir kelimedir.

Webo'ya yapılan ırkçı saldırının ardından Coltescu'nun maça devam etmesi durumunda sahaya çıkmayacaklarını UEFA'ya ilettiklerini aktaran Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, "Dördüncü hakemi UEFA aldı. Bize bilgisi geldi. Saha dışına çıkardı. Ya dördüncü hakem getirecekler ya da dördüncü hakemsiz devam edeceğiz. Bu hakem maçın dışında olmadan maça başlamayacağımızı açık ve net bir şekilde söyledik." ifadelerini kullandı.

IRKÇI HAKEM SEBASTİAN COLTESCU GÖREVDEN ALINDI!

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasında yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun UEFA tarafından maçtan alındığını açıkladı.

PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Başakşehir Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşmanın bu akşam kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.