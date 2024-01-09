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Spor

PSG Başkanı, Kylian Mbappe için konuştu!

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser El-Khelaifi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe için konuştu.

9 Ocak 2024 Salı 22:09 - Güncelleme:
PSG Başkanı, Kylian Mbappe için konuştu!
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Paris Saint-Germain'deki geleceği belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe için kulübün başkanı Nasser El-Khelaifi'den açıklama geldi.

El-Khelaifi yaptığı açıklamada, 'Saklayacak değilim, Kylian'ın kalmasını istiyorum. Benim için o dünyadaki en iyi oyuncu. Ve onun için en iyi kulüp de Paris.' dedi.

Sözlerine devam eden El-Khelaifi, 'Bugün Kylian projenin merkezinde yer alıyor. Benim için o dünyadaki en iyi oyuncu. Bugün tüm takım onun yanında.' ifadelerini kullandı.

REAL MADRID İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Foot Mercato'nun haberine göre; Kylian Mbappe'nin geçtiğimiz günlerde. Real Madrid lle anlaştığı öne sürülmüştü.

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