PSG, Christophe Galtier ile anlaşmaya vardı

Yeni sezona hoca değişikliği ile girmek isteyen PSG'nin Christophe Galtier ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

L'Equipe'in okuyucularına bildirdiği haberde Başkan Nasser Al-Khelaifi'nin de açıkladığı gibi Galtier'le görüşme yapıldığı ve sözleşme görüşmelerinin de olumlu sonuçlandığı belirtildi. Galtier'in PSG'nin 2 yıllık teklifini kabul ettiği ifade edilirken resmi açıklamanın hafta sonuna kadar duyurulmasının beklendiği ifade edildi.

Mevcut teknik direktör Mauricio Pochettino ve ekibinin tazminatının ise henüz konuşulmadığı kaydedilirken PSG'nin bu konuda harcama yapmaktan kaçınmayacağı belirtildi.

Christophe Galtier 2020-2021 sezonunda Lille'le şampiyonluk yaşamış ardından geçen sezon ise Nice'in başında sezonu 5. sırada tamamlamıştı.