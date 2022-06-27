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Spor

PSG, Christophe Galtier ile anlaşmaya vardı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, teknik direktörlük için Christophe Galtier ile anlaşmaya vardı.

27 Haziran 2022 Pazartesi 18:17 - Güncelleme:
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Luis Campos'un sportif direktörlük görevini devralmasının ardından PSG'de köklü değişikliklere imza atıyor. Bunların en başında da takımın teknik direktörü Mauricio Pochettino ile yolları ayırmak olacak. Arjantinli hocanın geçtiğimiz sezonki performansının ardından PSG'de yeni teknik direktör arayışı başlamış ve ilk olarak Zinedine Zidane ile temasa geçildiği ancak Fransız teknik adamın PSG'yi reddettiği iddia edilmişti. Bunun üzerine Lille'in ardından Nice'in başında da başarılı bir sezon geçiren Christophe Galtier ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Cristophe Galtier, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın kadrosunda bulunduğu Lille ile 2020-2021 sezonunda Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşmıştı. Geçtiğimiz sezon Nice ile Fransa Ligue 1'i beşinci sırada tamamlayan Fransız hoca, Fransa Kupası'nda da takımını finale çıkarmayı başardı.

PSG, Mauricio Pochettino ile resmi ayrılığı bu hafta açıklayacak ve ardından Christophe Galtier'in resmi duyurusu yapılacak.

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