PSG, Diarra ve Jese'yi satış listesine koydu

Fransa 1. Lig takımlarından PSG, yeni sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Teknik Direktör Tuchel yönetiminde gönderilecek olan oyuncuların listesini belirleyen Fransız ekibi iki futbolcuyu gözden çıkardı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, PSG Teknik Direktörü Tuchel'in raporu doğrultusunda yönetim Jese Rodriguez ve Lassana Diarra'yı Ocak ayında gönderme kararı aldı. Fransız ekibi iki futbolcuya gelecek olan teklifleri dinleyecek. 33 yaşındaki Lassana Diarra'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferi söz konusu olan fakat sonrasında Al Jazira ile anlaşan Lassana Diarra, 2018'de bedelsiz olarak PSG'e gelmişti.

25 yaşındaki Jese Rodriguez ise 2016 yılında PSG'e transfer olduktan sonra sırasıyla Las Palmas ve Stoke City'ye kiralık verilmişti. İspanyol futbolcu sonrasında takımda şans bulamadı.

(Futbol Arena)