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Spor

PSG evinde 3 puanı 2 golle aldı

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 22. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Toulouse'yi 2-1 mağlup etti.

4 Şubat 2023 Cumartesi 21:07 - Güncelleme:
PSG evinde 3 puanı 2 golle aldı
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Ligue 1 22. hafta maçında Paris Saint-Germain, Toulouse ile karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan maçı PSG 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Achraf hakimi ve 58. dakikada Lionel Messi kaydetti.

Toulouse'nin tek golü adı 20. dakikada Galatasaray ile de anılan Branco van den Boomen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte PSG ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Toulouse ise 5 maç sonra mağlup oldu.

Alınan bu sonucun ardından PSG puanını 54'e çıkardı ve liderliğini sürdür. Toulouse ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, Monaco ile karşılaşacak. Toulouse ise Rennes'i ağırlayacak.

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