İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2022 Pazartesi / 2 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2002
  • EURO
    18,1226
  • ALTIN
    1016.82
  • BIST100
    3146.1
Spor

PSG evinde Monaco ile yenişemedi

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 4. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Monaco ile 1-1 berabere kaldı.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 00:09 - Güncelleme:
ABONE OL

Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain ile Monaco karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Monaco'nun golünü 20. dakikada Kevin Volland kaydetti. Paris Saint Germain'in golü 70. dakikada Neymar'dan (penaltı) geldi.

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Fransa Ligi'nde 75. golüne ulaştı.

Bu sezon ligde ilk kez puan kaybeden Paris Saint Germain puanını 10 yaptı. Monaco da 5 puana ulaştı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Paris Saint Germain, Toulouse'a konuk olacak. Monaco, Troyes'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.