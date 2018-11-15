Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

PSG, Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir

Fransız kulübü PSG'nin, UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Şampiyonlar Ligi'nden men edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öne sürüldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

PSG'nin UEFA ile sorunları devam ediyor. Bir süredir Finansal Fair Play kuralları nedeniyle UEFA'nın kıskacında olan Fransız kulübünün şimdi de Football Leaks raporlarının ortaya çıkmasından sonra başı dertte. 

Fransız basınında L'Equipe'in haberine göre, PSG'nin UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edileceği iddia edildi. UEFA, Football Leaks raporlarının ardından PSG'nin şüpheli durumdaki sponsorluk anlaşmalarını yeniden incelemeye aldı. Bununla birlikte Neymar ve Mbappe transferlerinin de önümüzdeki günlerde yeniden incelemeye alınacağı kaydedildi. 

PSG'nin, UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlaması için elindeki yıldızlarından birini satmak zorunda kalabileceği öne sürüldü. Bundan dolayı Neymar ve Mbappe'nin takımdan ayrılabileceği gelen haberler arasında. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
22. İstanbul Tiyatro Festivali 17 Kasım´da başlıyor

22. İstanbul Tiyatro Festivali 17 Kasım´da başlıyor

Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA