PSG, Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir

PSG'nin UEFA ile sorunları devam ediyor. Bir süredir Finansal Fair Play kuralları nedeniyle UEFA'nın kıskacında olan Fransız kulübünün şimdi de Football Leaks raporlarının ortaya çıkmasından sonra başı dertte.

Fransız basınında L'Equipe'in haberine göre, PSG'nin UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edileceği iddia edildi. UEFA, Football Leaks raporlarının ardından PSG'nin şüpheli durumdaki sponsorluk anlaşmalarını yeniden incelemeye aldı. Bununla birlikte Neymar ve Mbappe transferlerinin de önümüzdeki günlerde yeniden incelemeye alınacağı kaydedildi.

PSG'nin, UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlaması için elindeki yıldızlarından birini satmak zorunda kalabileceği öne sürüldü. Bundan dolayı Neymar ve Mbappe'nin takımdan ayrılabileceği gelen haberler arasında.