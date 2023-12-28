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Spor

PSG, Gabriel Moscardo'yu kadrosuna katıyor

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in Corinthians'tan Gabriel Moscardo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

28 Aralık 2023 Perşembe 00:29 - Güncelleme:
PSG, Gabriel Moscardo'yu kadrosuna katıyor
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Ligue 1'de Paris Saint Germain, kadrosunu orta saha transferiyle güçlendirmeyi planlıyor.

PSG'DEN 20 MİLYON EUROLUK TRANSFER

ESPN'de yer alan haberde Paris Saint-Germain'in Corinthians'la Gabriel Moscardo transferi için 20 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haberde, Brezilya ekibinin geçtiğimiz yaz Chelsea'nin yaptığı teklifi reddettiği ifade edildi.

Avrupa'dan birçok takmın da ilgilendiği 18 yaşındaki orta sahanın PSG ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

MOSCARDO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Corinthians'ta A takıma bu sezon yükselen Moscardo, 25 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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