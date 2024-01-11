Avrupa kulüplerinin takibinde olan Galatasaraylı Sacha Boey ile ilgili Fransa'dan yeni gelişmeler yansıdı.

Nordi Mukiele'nin mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği basına yansıyan Paris Saint-Germain'in Sacha Boey'i takip altına aldığı ve transfer listesine eklediği birçok Fransız gazetesinde yer aldı. Bunun üzerine Boey için 21-22 milyon euro karşılığında Galatasaray ile Paris Saint-Germain ile el sıkıştığı öne sürüldü.

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Daha sonra RMC Sport ve Fabrizio Romano'nun Paris Saint-Germain kulübü yöneticilerine dayandırdığı haberlerde, iki kulüp arasında bir anlalma yok ancak Fransız kulübünün ilgisinin doğru olduğu belirtildi.

G.SARAY 1.15 MİLYON EURO'YA ALDI

Galatasaray'ın 2021 yazında 1.15 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'den transfer ettiği 23 yaşındaki Boey, Paris yakınlarındaki Montreuil'de doğdu ve büyüdü. Fransız yıldız, daha önce Paris Saint-Germain taraftarı olduğunu da açıklamıştı.

Sacha Boey, Galatasaray formasıyla çıktığı 81 maçta 4 gol atıp 4 asist yaptı.