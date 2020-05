Inter'den, Paris Saint-Germain'e kiralık olarak gelen Mauro Icardi için kulüpler transfer konusunda anlaşma sağladı. SkySport'un haberine göre, Fransız ekibi, transfer için 50+7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Mauro Icardi to PSG on a permanent deal, here we go! PSG will pay €50M + €7M add ons to sign him from Inter. Total agreement reached. @DiMarzio @SkySport #PSG #Icardi #transfers