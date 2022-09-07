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Spor

PSG, Juventus'u 2 golle geçti

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında evinde konuk ettiği Juventus'u 2-1 mağlup etti.

7 Eylül 2022 Çarşamba 00:04 - Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ilk hafta maçında Paris Saint-Germain, sahasında Juventus ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan PSG, yıldızı Kylian Mbappe'nin 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Fransız yıldız, 22. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda gol için rakip kaleye ataklarını sıklaştıran Juventus, 53. dakikada Weston McKennie'nin golüyle farkı bire indirdi ancak bu yeterli olmadı.

Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve PSG mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından PSG, H Grubu'nda puanını 3 yaptı. Juventus, ilk hafta puan alamadı.

Grubun bir sonraki haftasında PSG, Maccai Haifa deplasmanına gidecek. Juventus, sahasında Benfica'yı ağırlayacak.

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