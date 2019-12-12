PSG koşmadan Galatasaray'ı geçmesi Terim’i kara kara düşündürüyor!
Sadece pas yapan, mücadele açısından kendisini yormayan ve genelde defansın arkasına attığı toplarla Galatasaray’ın kalesinde tehlikeler yaratan PSG’in buna rağmen sarı kırmızılı oyunculardan fazla koşması Fatih Terim’i kara kara düşündürüyor.
- TM Dijital Haber Merkezi
Dün gece PSG karşısında hiçbir direnç ortaya koymadıkları gibi 101,7 km’lik koşu mesafesiyle taraftarlarını kahreden Galatasaraylı futbolculardan 6 ismin daha önce bu statta birçok maça çıkması, Fransa deneyimi yaşamalarına rağmen tecrübelerini sahaya yansıtamamaları dikkatlerden kaçmadı.
PSG KOŞMADAN GALATASARAY'I GEÇTİ
Sadece pas yapan, mücadele açısından kendisini yormayan ve genelde defansın arkasına attığı toplarla Galatasaray’ın kalesinde tehlikeler yaratan PSG’in buna rağmen sarı kırmızılı oyunculardan fazla koşması (105 km) Fatih Terim’i kara kara düşündürürken, sahaya çıkan 11 futbolcunun 6’sının Lig 1 yapısını ve özelliklerini bilmesine rağmen yardımlaşma içerisinde olmaması gelinen son noktayı gözler önüne serdi.
İşte Galatasaray’da daha önce Fransa Ligi’nde forma giyen ve Parc des Princes tecrübesi yaşamış isimler:
Belhanda: Nice ve Montpellier formaları giydi
Seri: Nice’te oynadı
Falcao: Monaco’dan transfer edildi
Mariano: Bordeaux deneyimi yaşadı
Lemina: Loreint ve Marsilya’da dikkat çekti
N’Zonzi: Amiens tecrübesi var
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