14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7997
  • 6,4655
  • 274.256
  • 108905
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

PSG koşmadan Galatasaray'ı geçmesi Terim’i kara kara düşündürüyor!

Sadece pas yapan, mücadele açısından kendisini yormayan ve genelde defansın arkasına attığı toplarla Galatasaray’ın kalesinde tehlikeler yaratan PSG’in buna rağmen sarı kırmızılı oyunculardan fazla koşması Fatih Terim’i kara kara düşündürüyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dün gece PSG karşısında hiçbir direnç ortaya koymadıkları gibi 101,7 km’lik koşu mesafesiyle taraftarlarını kahreden Galatasaraylı futbolculardan 6 ismin daha önce bu statta birçok maça çıkması, Fransa deneyimi yaşamalarına rağmen tecrübelerini sahaya yansıtamamaları dikkatlerden kaçmadı.
 
PSG KOŞMADAN GALATASARAY'I GEÇTİ
 
Sadece pas yapan, mücadele açısından kendisini yormayan ve genelde defansın arkasına attığı toplarla Galatasaray’ın kalesinde tehlikeler yaratan PSG’in buna rağmen sarı kırmızılı oyunculardan fazla koşması (105 km) Fatih Terim’i kara kara düşündürürken, sahaya çıkan 11 futbolcunun 6’sının Lig 1 yapısını ve özelliklerini bilmesine rağmen yardımlaşma içerisinde olmaması gelinen son noktayı gözler önüne serdi.
 
İşte Galatasaray’da daha önce Fransa Ligi’nde forma giyen ve Parc des Princes tecrübesi yaşamış isimler:
 
Belhanda: Nice ve Montpellier formaları giydi
Seri: Nice’te oynadı
Falcao: Monaco’dan transfer edildi
Mariano: Bordeaux deneyimi yaşadı
Lemina: Loreint ve Marsilya’da dikkat çekti
N’Zonzi: Amiens tecrübesi var

Duygulandıran anlar: Evladına kavuştu, oturma eylemi yapan annelere koştu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Resul Kurt yazdı: Sosyal Medyaya “Dijital Hizmet Vergisi”

Resul Kurt yazdı: Sosyal Medyaya “Dijital Hizmet Vergisi”

Roman açılımında ikinci aşamaya geçiş genelgesi

Roman açılımında ikinci aşamaya geçiş genelgesi

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

PUPG oyunu can aldı!

PUPG oyunu can aldı!

Bir acı haber de Diyarbakır'dan: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bir acı haber de Diyarbakır'dan: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çift başlı kobra köylüler arasında şaşkınlığa neden oldu

Çift başlı kobra köylüler arasında şaşkınlığa neden oldu

Türkiye’nin trafik lambası olmayan tek iliydi... O unvanını kaybetti

Türkiye’nin trafik lambası olmayan tek iliydi... O unvanını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

Yer:Ağrı... Mehmetçik´in teröristlerle sıcak çatışması böyle görüntülendi

Yer:Ağrı... Mehmetçik´in teröristlerle sıcak çatışması böyle görüntülendi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Referandum düzenlendi... İşte 'dünyanın en yeni ülkesi'

Referandum düzenlendi... İşte 'dünyanın en yeni ülkesi'

Evde yemek yaparken yapılan 12 hata

Evde yemek yaparken yapılan 12 hata

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA