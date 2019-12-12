Dün gece PSG karşısında hiçbir direnç ortaya koymadıkları gibi 101,7 km’lik koşu mesafesiyle taraftarlarını kahreden Galatasaraylı futbolculardan 6 ismin daha önce bu statta birçok maça çıkması, Fransa deneyimi yaşamalarına rağmen tecrübelerini sahaya yansıtamamaları dikkatlerden kaçmadı.

PSG KOŞMADAN GALATASARAY'I GEÇTİ

Sadece pas yapan, mücadele açısından kendisini yormayan ve genelde defansın arkasına attığı toplarla Galatasaray’ın kalesinde tehlikeler yaratan PSG’in buna rağmen sarı kırmızılı oyunculardan fazla koşması (105 km) Fatih Terim’i kara kara düşündürürken, sahaya çıkan 11 futbolcunun 6’sının Lig 1 yapısını ve özelliklerini bilmesine rağmen yardımlaşma içerisinde olmaması gelinen son noktayı gözler önüne serdi.

İşte Galatasaray’da daha önce Fransa Ligi’nde forma giyen ve Parc des Princes tecrübesi yaşamış isimler:

Belhanda: Nice ve Montpellier formaları giydi

Seri: Nice’te oynadı

Falcao: Monaco’dan transfer edildi

Mariano: Bordeaux deneyimi yaşadı

Lemina: Loreint ve Marsilya’da dikkat çekti

N’Zonzi: Amiens tecrübesi var