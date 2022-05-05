İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2022 Perşembe / 4 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8744
  • EURO
    15,7484
  • ALTIN
    897.764
  • BIST100
    2466.26
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PSG, Kylian Mbappe için gözünü kararttı
Spor

PSG, Kylian Mbappe için gözünü kararttı

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, yıldız oyuncu Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için kesenin ağzını açtı. Fransız ekibinin Mbappe ile 100 milyon euro imza parası ve yıllık 50 milyon ücret ile 2 yıllık anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

5 Mayıs 2022 Perşembe 22:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe, yeni sözleşmeye imza atabilir.

Le Parisien, PSG ile Kylian Mbappe arasındaki görüşmelerde anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Haberde, Fransız futbolcunun 2 yıllık kontrata imza atmasının beklendiği ve bir yıl da opsiyon olacağı kaydedildi.

YILLIK 50 MİLYON EURO

Kylian Mbappe'nin PSG'de yeni sözleşmede ise yıllık maaşının 50 milyon euro olduğu ifade edildi. 23 yaşındaki futbolcuya 100 milyon euro da imza parası ödeneceği belirtildi.

PSG ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kylian Mbappe'nin adı uzun süredir Real Madrid ile anılıyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.