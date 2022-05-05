PSG, Kylian Mbappe için gözünü kararttı

Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe, yeni sözleşmeye imza atabilir.

Le Parisien, PSG ile Kylian Mbappe arasındaki görüşmelerde anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Haberde, Fransız futbolcunun 2 yıllık kontrata imza atmasının beklendiği ve bir yıl da opsiyon olacağı kaydedildi.

YILLIK 50 MİLYON EURO

Kylian Mbappe'nin PSG'de yeni sözleşmede ise yıllık maaşının 50 milyon euro olduğu ifade edildi. 23 yaşındaki futbolcuya 100 milyon euro da imza parası ödeneceği belirtildi.

PSG ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kylian Mbappe'nin adı uzun süredir Real Madrid ile anılıyordu.