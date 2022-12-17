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Spor

PSG, Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalamak istiyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in başkanı Nasser Al Khelaifi, Lionel Messi ile sözleşme uzatmak istediklerini açıkladı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 00:39 - Güncelleme:
PSG, Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalamak istiyor
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PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, Lionel Messi'nin takımda kalmak istediğini düşündüğünü söyledi.

Fransız basınına konuşan Başkan Khelaifi, "Messi'nin PSG'de çok mutlu olduğunu binlerce kez doğruladım. Bence kalmak istiyor. Dünya Kupası'ndan sonra kendisiyle görüşeceğiz. Her iki taraf da sözleşme uzatmayı istiyorsa neden olmasın." açıklamasını yaptı.

PSG kulübü, bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor.

Arjantin formasıyla Dünya Kupası finali oynayacak olan Lionel Messi PSG ile çıktığı 20 maçta 12 gol kaydedip 16 da asist yaptı.

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