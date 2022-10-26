PSG, Maccabi Haifa'yı farklı yendi

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında PSG, sahasında Maccabi Haifa'yı konuk etti.

Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı PSG 7-2 kazanarak adeta şov yaptı.

Maça etkili başlayan PSG, 19'da Messi, 32'de Mbappe ve 35'de Neymar ile kısa sürede skoru 3-0 yaptı. 38'de Seck'in golüyle fark bire indi, 45'te Messi skoru 4-1 yaptı ve ilk yarı sona erdi.

İkinci yarıda Maccabi 50'de Seck'le farkı ikiye indirdi ancak PSG'nin gol yağmuru durmak bilmedi. 64'te Mbappe, 67'de Goldberg kendi kalesine ve 84'te Soler'in golleriyle PSG sahadan 7-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla PSG 11 puana yükselerek Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı garantiledi. Maccabi ise haftaya Benfica karşısında Avrupa Ligi'ne kalma yarışı verecek.