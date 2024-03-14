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Spor

PSG, Marcus Rashford için kesenin ağzını açtı!

Paris Saint-Germain, gelecek sezon Kylian Mbappe'den doğacak boşluğu doldurmak için harekete geçti. Fransız devi, Manchester United'ın İngiliz yıldızı Marcus Rashford için 95 milyon euro bedeli gözden çıkardı.

14 Mart 2024 Perşembe 19:53 - Güncelleme:
PSG, Marcus Rashford için kesenin ağzını açtı!
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Fransız devi PSG, Manchester United'dan Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; PSG, Manchester United'a yıldız oyuncu için dev bir teklif yapacak.

DEV BİR TEKLİF YAPILACAK

Paris devi, Rashford için yaz transfer döneminde yaklaşık 95 milyon euroluk bir teklif yapma kararı aldı.

İŞTE ÖNERİLECEK MAAŞ

Öte yandan oyuncu için de haftalık 28 milyon euroluk bir maaş teklifinde bulunacak.

MANU'da şu ana dek aradığını bulamayan İngiliz oyuncunun bu teklife sıcak bakabileceği belirtildi.

26 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon 34 maçta forma giydi ve 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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