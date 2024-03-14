PSG, Marcus Rashford için kesenin ağzını açtı!

Fransız devi PSG, Manchester United'dan Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; PSG, Manchester United'a yıldız oyuncu için dev bir teklif yapacak.

DEV BİR TEKLİF YAPILACAK

Paris devi, Rashford için yaz transfer döneminde yaklaşık 95 milyon euroluk bir teklif yapma kararı aldı.

İŞTE ÖNERİLECEK MAAŞ

Öte yandan oyuncu için de haftalık 28 milyon euroluk bir maaş teklifinde bulunacak.

MANU'da şu ana dek aradığını bulamayan İngiliz oyuncunun bu teklife sıcak bakabileceği belirtildi.

26 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon 34 maçta forma giydi ve 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.