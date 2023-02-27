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Spor

PSG, Marsilya'yı 3 golle devirdi

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 25. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Marsilya'yı 3-0 mağlup etti.

27 Şubat 2023 Pazartesi 00:40 - Güncelleme:
PSG, Marsilya'yı 3 golle devirdi
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Ligue 1'in 25. haftasında Igor Tudor'un ekibi Marsilya ile Christophe Galtier'in yönetimindeki Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Veledrome Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 3-0 kazanırken, goller; 25 ve 55. dakikalarda Kylian Mbappe, 29. dakikada ise Lionel Messi'den geldi. Kylian Mbappe karşılaşmada 2 gol 1 asist, Lionel Messi ise 1 gol 2 asist kaydetti.

TARİHE GEÇTİ

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, kulüp tarihindeki 200. golüne ulaşarak Edinson Cavani'ye ait olan kulüp tarihinin en golcü oyuncusu rekorunu egale etmiş oldu. 24 yaşındaki Mbappe, PSG formasıyla 1 gol daha kaydetmesi durumunda tek başına kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olacak.

Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain puanını 60'a yükseltip zirvede rahat bir nefes alırken, takipçisi Marsilya 52 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Marsilya deplasmanda Rennes'e konuk olurken, PSG evinde Nantes'ı ağırlayacak.

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