PSG, Marsilya'yı 3 golle devirdi

Ligue 1'in 25. haftasında Igor Tudor'un ekibi Marsilya ile Christophe Galtier'in yönetimindeki Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Veledrome Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 3-0 kazanırken, goller; 25 ve 55. dakikalarda Kylian Mbappe, 29. dakikada ise Lionel Messi'den geldi. Kylian Mbappe karşılaşmada 2 gol 1 asist, Lionel Messi ise 1 gol 2 asist kaydetti.

TARİHE GEÇTİ

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, kulüp tarihindeki 200. golüne ulaşarak Edinson Cavani'ye ait olan kulüp tarihinin en golcü oyuncusu rekorunu egale etmiş oldu. 24 yaşındaki Mbappe, PSG formasıyla 1 gol daha kaydetmesi durumunda tek başına kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olacak.

Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain puanını 60'a yükseltip zirvede rahat bir nefes alırken, takipçisi Marsilya 52 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Marsilya deplasmanda Rennes'e konuk olurken, PSG evinde Nantes'ı ağırlayacak.