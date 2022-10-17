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Spor

PSG, Marsilya'yı tek golle devirdi

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 11. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Marsilya'yı Neymar'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

17 Ekim 2022 Pazartesi 00:31 - Güncelleme:
PSG, Marsilya'yı tek golle devirdi
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan 11. hafta mücadelesini PSG, 45+2. dakikada Brezilyalı yıldızı Neymar'ın golüyle 1-0 kazandı.

Olimpik Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 71. dakikada Amine Harit'in yerine oyuna dahil oldu. Samuel Gigot ise 72. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek konuk ekibi 10 kişi bıraktı.

Puanını 29'a çıkaran PSG, liderliğini sürdürürken, 23 puanda kalan Olimpik Marsilya ise dördüncü sırada yer aldı.

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