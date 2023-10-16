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Spor

PSG, Mbappe krizini çözüyor: Real Madrid önlemi hazır

Kylian Mbappe'yi bedelsiz göndermek istemeyen PSG, kısa süre içinde yıldız oyuncusuyla masaya oturacak. Fransız devinin serbest kalma bedeli düşük bir sözleşme teklifi sunması bekleniyor.

16 Ekim 2023 Pazartesi 20:40 - Güncelleme:
PSG, Mbappe krizini çözüyor: Real Madrid önlemi hazır
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Geçtiğimiz transfer sezonunda Paris Saint-Germain ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmayan Kylian Mbappe'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon başında kadro dışı bırakılan, ancak sadakat bonusundan vazgeçtiği için tekrar kadroya dahil edilen Mbappe ile yeni sözleşme görüşmelerinin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

PSG, MBAPPE İLE SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ

Sport'un haberine göre; PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Mbappe'nin serbest oyuncu statüsünde başka takımlarla görüşme yapabilmesine iki buçuk ay kaldığı için önümüzdeki hafta oyuncu tarafıyla görüşmek istediği kaydedildi.

PSG'nin Fransız yıldıza sözleşmesini 2025'e kadar uzatacak yeni bir mukavele önereceği belirtilirken, bu sözleşmede serbest kalma bedelinin makul seviyede bulunacağı kaydedildi.

REAL MADRİD TEHLİKESİNE ÖNLEM

Böylelikle başkent ekibi, olası bir Real Madrid hamlesinde Mbappe'nin bedelsiz olarak takımdan ayrılmasını engellemeyi hedefliyor.

Kylian Mbappe, PSG formasıyla 269 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 220 gol atıp 98 asist kaydetti.

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