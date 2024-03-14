İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2024 Perşembe / 5 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1261
  • EURO
    35,1819
  • ALTIN
    2233.3
  • BIST100
    8908.48
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PSG, Mbappe'nin alternatifini İngiltere'de buldu
Spor

PSG, Mbappe'nin alternatifini İngiltere'de buldu

PSG, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlayan Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin yerine Liverpool forma giyen Luis Diaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

14 Mart 2024 Perşembe 16:06 - Güncelleme:
PSG, Mbappe'nin alternatifini İngiltere'de buldu
ABONE OL

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sezon sonunda yolların ayrılmasının beklendiğim yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin alternatifleri için şimdiden arayışa başladı.

RMC Sport'un haberine göre; PSG, Mbappe'nin yerine Liverpool'un Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz'ı düşünüyor.

Habere göre; Mbappe'nin ayrılığı sonrası için belirlenen aday listesinde Luis Diaz'ın en üstte yer aldığı ifade edilse de transferde henüz bir aşama kaydedilmediği belirtildi.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 38 maçta 11 gol 5 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.