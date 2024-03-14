PSG, Mbappe'nin alternatifini İngiltere'de buldu

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sezon sonunda yolların ayrılmasının beklendiğim yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin alternatifleri için şimdiden arayışa başladı.

RMC Sport'un haberine göre; PSG, Mbappe'nin yerine Liverpool'un Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz'ı düşünüyor.

Habere göre; Mbappe'nin ayrılığı sonrası için belirlenen aday listesinde Luis Diaz'ın en üstte yer aldığı ifade edilse de transferde henüz bir aşama kaydedilmediği belirtildi.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 38 maçta 11 gol 5 asist yaptı.