İSTANBUL 28°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2023 Salı / 26 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7254
  • EURO
    21,4482
  • ALTIN
    1265.86
  • BIST100
    4589.71
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

PSG, Messi'ye alternatif buldu!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi için Fransız ekibi Paris Saint-Germain alternatif isimlere yöneldi. Fransız ekibi yıldız oyuncu Lionel Messi'nin takımdan ayrılması durumunda Manchester City forması giyen Bernardo Silva'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

16 Mayıs 2023 Salı 18:21 - Güncelleme:
PSG, Messi'ye alternatif buldu!
ABONE OL

Sezon sonunda Lionel Messi'nin olası ayrılığı sonrası alternatiflere yönelen PSG, Manchester City forması giyen Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak istiyor.

Le Parisien'e göre PSG, sözleşme yenilemeyecek olan Messi'nin yerini alabilecek bir oyuncu olarak görülen Bernardo Silva'yla temasa geçti. Portekizli oyuncu için Barcelona'nın da girişimde bulunduğu ancak PSG'nin bu transferde avantajlı olduğu belirtildi.

Bir başka Fransız gazetesi L'Equipe'te, Bernardo Silva'nın Manchester City'den ayrılmak istediği, PSG ile sözleşme imzalayabileceği belirtildi.

Bu sezon City formasıyla 51 maça çıkan Portekizli oyuncu 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.