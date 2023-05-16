PSG, Messi'ye alternatif buldu!

Sezon sonunda Lionel Messi'nin olası ayrılığı sonrası alternatiflere yönelen PSG, Manchester City forması giyen Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak istiyor.

Le Parisien'e göre PSG, sözleşme yenilemeyecek olan Messi'nin yerini alabilecek bir oyuncu olarak görülen Bernardo Silva'yla temasa geçti. Portekizli oyuncu için Barcelona'nın da girişimde bulunduğu ancak PSG'nin bu transferde avantajlı olduğu belirtildi.

Bir başka Fransız gazetesi L'Equipe'te, Bernardo Silva'nın Manchester City'den ayrılmak istediği, PSG ile sözleşme imzalayabileceği belirtildi.

Bu sezon City formasıyla 51 maça çıkan Portekizli oyuncu 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.