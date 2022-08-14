PSG, Montpellier karşısında zorlanmadı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Montpellier'yi 5-2 yendi.

Ligue 1'in ikinci haftasında Paris Saint-Germain'e Montpellier karşısında galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Falaye Sacko kendi kalesine, ilki penaltıdan olmak üzere 43 ve 51. dakikalarda Neymar, 69. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Renato Sanches attı.

Konuk ekip Montpellier'in gollerini Wahbi Khazri (Dk. 58) ve Enzo Tchato (Dk. 90+2) kaydetti.

Bu sonuçla ikide iki yapan Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'de 6 puana ulaştı. Montpellier ise 3 puanda kaldı.