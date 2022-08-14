İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2022 Pazar / 17 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9331
  • EURO
    18,4099
  • ALTIN
    1039.38
  • BIST100
    2864.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PSG, Montpellier karşısında zorlanmadı
Spor

PSG, Montpellier karşısında zorlanmadı

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in ikinci hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Montpellier'i 5-2 mağlup etti.

AA14 Ağustos 2022 Pazar 00:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Montpellier'yi 5-2 yendi.

Ligue 1'in ikinci haftasında Paris Saint-Germain'e Montpellier karşısında galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Falaye Sacko kendi kalesine, ilki penaltıdan olmak üzere 43 ve 51. dakikalarda Neymar, 69. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Renato Sanches attı.

Konuk ekip Montpellier'in gollerini Wahbi Khazri (Dk. 58) ve Enzo Tchato (Dk. 90+2) kaydetti.

Bu sonuçla ikide iki yapan Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'de 6 puana ulaştı. Montpellier ise 3 puanda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.