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Spor

PSG, Osimhen için servet döküyor!

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'den oluşacak boşluğu Napoli'nin yıldızıyla doldurmaya hazırlanıyor. Fransız ekibinin, Victor Osimhen için 130 milyon euro bedeli gözden çıkardığı ifade edildi.

8 Nisan 2024 Pazartesi 15:20 - Güncelleme:
PSG, Osimhen için servet döküyor!
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Paris Saint-Germain'de, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe'nin alternatifi belirlendi.

130 MİLYON MADDESİ VAR

Corriere dello Sport'un haberine göre Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılması durumunda Napoli forması giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberin detaylarında 25 yaşındaki santrforun Avrupa'dan çok fazla talibi olsa da 130 milyon euroluk serbest kalma maddesinden dolayı Paris Saint-Germain'in daha favori konumda olduğu söylendi.

26 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Napoli formasıyla 26 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 14 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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