PSG, Rennes karşısında zorlanmadı

AA 08 Kasım 2020 Pazar 09:13 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 09:13

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Rennes'i 3-0 mağlup etti.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Moise Kean'in 11. ve Angel Di Maria'nın 21. dakikalarda attığı gollerle PSG'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devrede PSG'de 73. dakikada tekrar sahneye çıkan Angel Di Maria, kendisinin ikinci ve takımının üçüncü golüne imza attı ve PSG, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımın yıldız futbolcuları Brezilyalı Neymar ile Kylian Mbappe ve diğer bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

PSG, puanını 24'e yükselterek liderliğini korudu. Rennes ise 18 puanla 3'üncü sırada kaldı.