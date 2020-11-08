İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Kasım 2020 Pazar / 22 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5205
  • EURO
    10,1435
  • ALTIN
    534.824
  • BIST100
    1191.96
Spor

PSG, Rennes karşısında zorlanmadı

Ligue 1'in 10. hafta maçında Paris Saint-Germain, Rennes'i Moise Kean, Angel Di Maria'nın (2) golleriyle 3-0 yendi.

AA08 Kasım 2020 Pazar 09:13 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 09:13
ABONE OL

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Rennes'i 3-0 mağlup etti.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Moise Kean'in 11. ve Angel Di Maria'nın 21. dakikalarda attığı gollerle PSG'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devrede PSG'de 73. dakikada tekrar sahneye çıkan Angel Di Maria, kendisinin ikinci ve takımının üçüncü golüne imza attı ve PSG, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımın yıldız futbolcuları Brezilyalı Neymar ile Kylian Mbappe ve diğer bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

PSG, puanını 24'e yükselterek liderliğini korudu. Rennes ise 18 puanla 3'üncü sırada kaldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.