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PSG Teknik Direktörü: Yarın Neymar ve Mbappe büyük ihtimalle oynayacak

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tuchel, 'Bazı oyuncularımızı riske etmeyeceğiz ama büyük çapta rotasyon olmayacak. Neymar ve Mbappe büyük ihtimalle oynayacak. Bu kararı yarın sabah vereceğiz.' dedi.

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PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in Galatasaray maçı öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamalardan bazı satırbaşları:
 
"Fazla risk almamıza gerek yok yarın ama bir yandan da çok önemli bir maç çıkartmamız gerekiyor. Herkes oynamak istiyor. Elimizden geldiğince kazanmaya çalışacağız. Antrenmandan sonra doktorlar ve oyuncularla son durumları görüşmemiz gerekiyor."
 
"Leonardo çok önemli bir isim. Sürekli fikirlerini iletiyor bize, çok profesyonel. Her zaman beraber görüşme yapıp ortak bir karar alıyoruz."
 
"Çok karakterli bir oyuncu Mbappe. Sahada da belirli bir mantalitesi var, her zaman kazanmak istiyor. Oyundan alınması benim kararımdı Montpellier maçında, hem benim kararıma hem de yerine oynayacak oyunculara saygılı olması gerek."
 
"Oyuncuların oyundan çıkmayı sevmediklerini biliyorum. Üzülüyorlar ama bir dakika sonra olanları unutabiliyorlar. Arkadaşlarına da bana da saygılı. Ben antrenörüm, elimden geleni yapmam gerek, istediğim oyuncuyu çıkarma yetkisine sahibim."
 
"Kimin oynayacağı son antrenmanda ortaya çıkacak. Herkes oynamak istiyor, Neymar da istiyor. Bazen birtakım değişiklikler yapmam gerek ama bunu fazla abartmadan dengeli şekilde yapmalıyım. Önümüzdeki aylarda çok önemli maçlarımız var, herkesi hazır tutmalıyız."
 
"Yarın önemli bir performans sergilemeliyiz. Montpellier maçındaki performansımızdan çok memnunum. Mbappe'nin oyundan alınışındaki olayı unuttum bile, bu konuyu aramızda konuştuk ve kapandı. Her maçı sadece 2 oyuncumuzla kazanamayız."

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