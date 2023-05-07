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Spor

PSG, Troyes engelini rahat geçti

Ligue 1'in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Troyes'e konuk olan lider Paris Saint-Germain rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı.

7 Mayıs 2023 Pazar 23:50 - Güncelleme:
PSG, Troyes engelini rahat geçti
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Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Patrick Kisnorbo'nun ekibi Troyes ile Christophe Galtier'in yönetimindeki Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Stade de l'Aube'de oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 3-1 kazanırken goller; 8. dakikada Kylian Mbappe, 59. dakikada Vitinha ve 86. dakikada Fabian Ruiz'den geldi. Ev sahibi Troyes'in tek golü ise 83. dakikada Xavier Chavalerin'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain 78 puana ulaşırken, Lens 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında PSG evinde Ajaccio'yu konuk ederken, Troyes deplasmanda Rennes ile karşılaşacak.

PSG, 78 puanla Ligue 1'in ilk sırasında yer alıyor.

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