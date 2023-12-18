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Spor

PSG uzatmalarda yıkıldı!

Fransa Ligue 1'de milli oyuncu Yusuf Yazıcılı Lille, Kylian Mbappeli PSG'yi konuk etti. Ev sahibi Lille'in 90+4'te bulduğu golle, karşılaşma 1-1 sona erdi.

18 Aralık 2023 Pazartesi 01:24 - Güncelleme:
PSG uzatmalarda yıkıldı!
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Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Paulo Fonseca'nın ekibi Lille ile Luis Enrique'nin yönetimindeki PSG karşı karşıya geldi.

Decathlon Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken, Lille'e 1 puanı getiren gol 90+4'te Jonathan David'in kafa vuruşu ile geldi. PSG'nin tek golünü ise 66. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti.

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk 11 başladığı mücadelede 81 dakika sahada kalırken, 72. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yusuf Yazıcı yerini, beraberliklik golünü atan Jonathan David'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte PSG puanını 37'ye yükseltip liderliğini sürdürürken, Lille 28 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında PSG evinde Metz'i konuk ederken, Lille deplasmanda Strasbourg'a konuk olacak.

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