PSG, Xavi Simons'ın bonservisini geri alıp, kiraladı

Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven'a geri alma maddesiyle gönderdiği Xavi Simons'ı 6 milyon euroya tekrar satın aldı. Paris ekibi, Hollandalı futbolcuyu yeni sezon için Leipzig'e kiraladı.

Fransa devi Paris Saint Germian, eski futbolcusu Xavi Simons'ı yeniden transfer edip, Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e kiraladı.

Paris ekibi, geçtiğimiz sezon başında geri alma maddesiyle bedelsiz olarak PSV Eindhoven'a gönderdiği Simons için 6 milyon euro bonservis bedeli öderken 2027 yılına kadarda sözleşme imzaladı.

Öte yandan Fransız devi, 20 yaşındaki kanat oyuncusunu gelecek sezon için Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e kiraladığını duyurdu.

Hollandalı futbolcu geçtiğimiz yıl PSV formasıyla 48 maçta 22 gol 12 asist kaydetti.