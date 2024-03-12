PSG'de Carlos Soler fiyaskosu!

Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncularından Carlos Soler'in, son dönemdeki performansı Fransa'da tepki çekti.

Fransız basınında yer alan haberde, Soler'in, son oynanan Reims maçındaki performansı için, "Sahada kayıp bir ruh gibi dolaşıyor" ifadeleri kullanıldı. Soler'in performansı için ayrıca, "Hayalet" eleştirisi yapıldı.

PSG'nin sahasında Reims ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Soler, 73. dakikada yerini Ousmane Dembele'ye bıraktı. PSG taraftarı, oyundan çıktığı sırada 27 yaşındaki futbolcuya ıslıklarla tepki gösterdi.

PSG'de bu sezon 22 maça çıkan Carlos Soler, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.