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Spor

PSG'de deprem! Kylian Mbappe, kadro dışı kaldı

PSG'deki geleceği merak edilen Kylian Mbappe, takımın Japonya ve Güney Kore'de gerçekleştireceği tura götürülmedi. Fransız ekibi, başarılı futbolcu Mbappe'yi satış listesine koymuş durumda. İşte detaylar...

Fanatik22 Temmuz 2023 Cumartesi 09:13 - Güncelleme:
PSG'de deprem! Kylian Mbappe, kadro dışı kaldı
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PSG'de bir süredir gündemi meşgul eden Kylian Mbappe konusu, çözümü daha da zor hale getirecek bir duruma evrilmiş durumda. PSG, Mbappe konusunda çarpıcı bir karara imza attı.

PSG'de bir süredir gündemi meşgul eden Kylian Mbappe konusu, çözümü daha da zor hale getirecek bir duruma evrilmiş durumda. PSG, Mbappe konusunda çarpıcı bir karara imza attı.

REAL MADRID İLE ANLAŞTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

PSG, Kylian Mbappe'nin 2024'ün yaz aylarındaki transferi adına şimdiden Real Madrid ile anlaştığını düşünüyor. Fransız ekibi, Mbappe'den sözleşmesindeki 1 senelik opsiyonu aktif etmesini istese de Fransız oyuncunun buna yanaşmadığı belirtiliyordu.

SATIŞ LİSTESİNDE!

Fabrizio Romano, PSG'nin 15 Temmuz'a kadar yeni sözleşme imzalaması veya takımdan ayrılması yönünde seçenek sunduğu Kylian Mbappe'nin bu önerileri cevapsız bıraktığını belirtti.

Fabrizio Romano'nun belirttiği şekilde PSG'nin sezon öncesi turundan çıkarılan Kylian Mbappe, artık satılık bir oyuncu konumunda yer alıyor. Fransız devi, bu yaz Mbappe ile yollarını ayırmak istiyor

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