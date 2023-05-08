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Spor

PSG'de en güçlü aday Jose Mourinho!

Roma ile Avrupa kupalarında başarı yakalayan Jose Mourinho, PSG'nin bir numaralı adaylarından biri olarak görülüyor.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 12:50 - Güncelleme:
PSG'de en güçlü aday Jose Mourinho!
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Roma ile geçen sezon UEFA Konferans Ligi'ni kazanan ardından bu sezon Avrupa Ligi'nde yarı finale kalma başarısı gösteren Jose Mourinho, PSG'nin radarına girdi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Cristophe Galtier ile yola devam etmek istemeyen PSG'nin gelecek sezon takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek istediği öne sürüldü. Haberde Mourinho ile doğrudan bir görüşme olmadığı, temsilcisi Jorge Mendes ile temasa geçildiği belirtildi.

Paris Saint-Germain, Roma ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Portekizli antrenörü takımda görev almasını çok istediği, Mourinho'nun gerekirse tazminatını ödeyip serbest kalmasını sağlamaktan çekinmediği ifade edildi.

103 maçta 53 galibiyet

Jose Mourinho, Roma'nın başında çıktığı 103 resmi maçta 53 galibiyet, 21 beraberlik ve 29 mağlubiyet aldı. Çıktığı karşılaşmalarda 180 puan toplayan deneyimli teknik adam maç başına 1.75 puan ortalaması yakaladı.

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