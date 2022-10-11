İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2022 Salı / 16 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5888
  • EURO
    18,1578
  • ALTIN
    1005.11
  • BIST100
    3571.55
Spor

PSG'de Kylian Mbappe gemileri yaktı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin ocak ayında takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

11 Ekim 2022 Salı 18:37 - Güncelleme:
PSG'de Kylian Mbappe gemileri yaktı
ABONE OL

Kylian Mbappe ve Paris Saint-Germain arasındaki ilişki tamamen koptu. Bu iddia İspanya yüksek tirajlı gazetesi Marca'ya ait.

Habere göre, yıldız futbolcu önümüzdeki Ocak ayında Parc des Princes'ten ayrılışı için çalışıyor.

Temmuz ayında ayrılmak isteyen Mbappe'nin bu talebini başkent ekibinin yönetimi biliyor. Fransız oyuncu, kesin olarak Real Madrid'de oynamak istiyor. İspanyol kulübün, bu talebe ne tepki vereceği bilinmiyor.

Mbappe, PSG'nin kendisine ihanet ettiğini düşünüyor. Paris Saint-Germain, geçtiğimiz mayıs ayında sözleşme yenileyen Fransız yıldıza çoğu gerçekleştirilmeyen bir dizi vaatte bulundu.

L'Equipe'in haberine göre taraflar arasında 2025'e kadar değil 2024'e kadar sözleşme imzalandı. 23 yaşındaki oyuncu aslında takıma iyi bir niyet göstergesi olarak 2025 yazılı formayla poz vermeyi poz vermeyi kabul etti.

2017'de Monaco'dan PSG'ye transfer olan Mbappe, burada 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 11 kupa kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.