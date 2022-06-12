PSG'de Mauricio Pochettino dönemi sona eriyor

PSG'de beklenildiği şekilde Mauricio Pochettino dönemi sona eriyor. Arjantinli teknik adam ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor.
Sky Sport'un flaş gelişme olarak verdiği haberde iki taraf arasındaki görüşmelerin ayrılık aşamasını tamamlama noktasına ulaştığı aktarıldı.
Espanyol, Southampton ve Tottenham maceraları sonrası Ocak 2021'de PSG'nin başına geçen Arjantinli teknik adam, özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi sonrası eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Son günlerde artan söylentiler ışığında Zinedine Zidane'ın PSG'nin başına geçmesi bekleniyor.