PSG'den 116 milyon euroluk transfer!

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Paris Saint-Germain, çarpıcı bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.

Brezilya basınından TNT Sports'un haberine; Paris Saint-Germain, Newcastle United'ın Brezilyalı oyuncusu Bruno Guimaraes'in serbest kalma maddesini ödeyip takıma katmak istiyor.

116 MİLYON EURO

Haberde, PSG'nin 116 milyon euro'luk serbest kalma maddesini 3 taksitte ödemeyi planladığını ve Finansal Fair Play sebebiyle mali anlamda zor günler geçiren Newcastle United'ın bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

SON KARAR OYUNCUNUN

Öte yandan haberde, transfer olduğu günden bu yana Newcastle United'ın 'bayrak' oyuncularından biri olan Bruno Guimaraes'in transfere yeşil ışık yakması durumunda sürecin hız kazanacağına yer verildi.

26 yaşınadaki orta saha oyuncusu, bu sezon Newcasle formasıyla çıktığı 28 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.