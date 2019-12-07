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PSG’den bilet skandalı

PSG ile çarşamba günü Fransa’da Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı maç öncesinde bilet skandalı yaşanıyor.

  • Star Spor
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Le Parisien gazetesinin haberine göre PSG 18 yıl önce 2001’de aynı satatta oynanan maçta çıkan kavgalar nedeniyle Türk taraftarlara bilet vermekte zorluk çıkarıyor. Gazeteye konuşan Türk taraftarlar, “Önceden bilet istediğimde PSG hemen satıyordu. Şimdi ismim Türk diye vermiyorlar. Böyle rezalet olmaz” diye tepki gösterdiler.. Bu arada bir Türk taraftarın da kombinesi iptal edildi. PSG, Galatasaray taraftarına ayrılan 2 bin 300 koltuğun misafir tribünle temas yaşanmaması için 500’ünün boş bırakılacağını açıkladı.

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