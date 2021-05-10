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Spor

PSG'den dev kayıp! Yusuf Yazıcı paylaştı, Lille...

Fransa Ligue 1'de milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille şampiyonluğa yürüyor. Ligin 36. haftasında Rennes deplasmanında puan kaybeden PSG yarışta yara aldı. Lille puan farkını 3'e çıkardı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:16 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:21
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Ligue 1'in 36. haftasında PSG, deplasmanda Rennes ile karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi ve milli yıldızlarımızın oynadığı Lille, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşdı.

PSG, 45+5. dakikada Neymar'ın penaltı golüyle öne geçerken, Rennes'e beraberliği getiren golü 71. dakikada Guirassy kaydetti. Ayrıca PSG'de Kimpembe 88. dakikada kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

4 hafta sonra puan kaybı yaşayan PSG, 76 puanla lider Lille'in 3 puan gerisine düştü. Rennes ise 55 puanla 7. sırada yer aldı.

Ligue !'in 37. haftasında PSG evinde Reims ile karşılaşacakken, Rennes deplasmanda Monaco'ya konuk olacak.

Lille'in kalan maçları (79)

St. Etienne

Angers (D)

PSG'nin kalan maçları (76)

Reims

Brest (D)

Monaco'nun kalan maçları (74)

Rennes

Lens (D)

YUSUF YAZICI ŞAŞKIN

Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, PSG'nin puan kaybının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

En yakın rakiplerinin puan kaybına şaşırdığını gösteren göz emojisi paylaşan Yusuf'un paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

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