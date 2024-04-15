PSG'den Michael Olise hamlesi!

Kylian Mbappe'ye yeni sezonda yüksek olasılıkla veda edecek Paris Saint-Germain'de Fransız yıldız yerine hücum hattına arayışlar devam ediyor.

PSG'DE HEDEF OLISE

The Athletic'in haberine göre, Fransız temsilcisinin, Crystal Palace forması giyen Michael Olise ile ilgilendiği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

22 yaşındaki futbolcunun da PSG'ye imza atmaya sıcak baktığı kaydedildi. Crystal Palace'ta bu sezon 13 maçta süre bulan Olise, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

Crystal Palace ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden genç oyuncunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.