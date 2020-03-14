14 Mart 2020 Cumartesi 23:36 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 23:36

Yeni sezonda takım halinde gol bulma sorununa daha efektif çözüm arayan Barcelona'nın eski yıldızı Neymar'ı PSG'den resmen istediği iddia edildi.

İspanyol AS'ın haberine göre, Neymar için PSG yönetimi ile görüşme gerçekleştiren Barcelona kulübünün Brezilyalı yıldız için istenilen rakamı sorduğu ortaya çıktı. İddialara göre PSG yönetiminin 28 yaşındaki isim için istediği bonservis bedelinin 150 milyon euro olduğu öne sürüldü. Barcelona'dan PSG'ye 2017 yılında 222 milyon euro'ya transfer olan isim için belirlenen bu ücretin makul olabileceği de AS'ın haberinin devamında yer aldı.

Öte yandan haberde Neymar'ın 150 milyon euro'ya satılabilmesi için gerekli şartın Kylian Mbappe'nin takımda tutulması olduğu da haberin devamında yer aldı.

Neymar bu sezon PSG formasıyla 4 farklı kulvarda toplam 22 maça çıkmış ve 18 gol, 9 asistlik üstün bir performans göstermişti.

(sporx)