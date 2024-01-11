PSG'nin kararı Beşiktaş'ı mutlu etti

Beşiktaş'ın kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği genç yıldız için takımından sevindiren haber geldi.
Fransız basını Paris Saint-Germain'in, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Cher Ndour'u kiralayacağını duyurdu.
TALİPLİSİ ÇOK
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Cher Ndour'a, Palermo'ya, Sampdoria, Modena ve Brescia'nın dışında Portekiz ekibi Moreirense'de talip oldu.
Paris Saint-Germain, genç oyuncuyu gelecekte büyük bir koz olarak görüyor. Fransız devi Ndour'u elinde tutmak istiyor.
4 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 4 resmi maçta süre bulan Cher Ndour bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.