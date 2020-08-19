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  • PSG'nin yıldızı Neymar Şampiyonlar Ligi finalini kaçırabilir
Spor

PSG'nin yıldızı Neymar Şampiyonlar Ligi finalini kaçırabilir

PSG, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Leipzig'i eledi. Takımın Brezilyalı yıldızı Neymar maç sonu Leipzig oyuncusuyla formasını değiştirdi. Koronavirüs nedeniyle yasak olan uygulamayı deldiği için karantinaya alınabilir.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:36 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:38
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PSG, Leipzig karşısında hiç zorlanmadan adını Şampiyonlar Ligi finaline yazıdırdı. Maç sonu Alman ekibinin sol beki Marcel Halstenberg ile forma değiştiren Neymar ise belkide kariyerinin en büyük hatasına imza attı.  

12 GÜN KARANTİNA GELEBİLİR

Bilindiği üzere UEFA'nın KOVİD-19 sebebiyle değiştirdiği sağlık kuralları çerçevesinde oyuncuların forma değiştirmesi yasak. Bu kuralı ihlal eden futbolculara ise 1 maç ceza verilebiliyor ve 12 gün karantina uygulaması yapılabiliyor.

Dolayısıyla Neymar takımı ve kendisi için çok önemli bir maç olan Lizbon'daki Bayern Münih finalini kaçırabilir! 

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