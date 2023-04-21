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Spor

PSG'ye 3 puan için 45 dakika yetti

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 32. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Angers'i 2-1 mağlup etti.

21 Nisan 2023 Cuma 23:56 - Güncelleme:
PSG'ye 3 puan için 45 dakika yetti
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Fransa Ligue 1'in 32. haftasında PSG, deplasmanda Angers'a konuk oldu. Raymond-Kopa Stadı'nda oynanan karşılaşmayı PSG 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maça etkili başlayan PSG, 9. dakikada Mbappe'nin golüyle öne geçti. 26. dakikaya gelindiğinde Messi'nin müthiş ara pasında topla buluşan Mbappe, kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda PSG, skoru koruyarak maçın sonunu getirmeyi beklerken 87'de Thioub sahneye çıkarak farkı bire indirdi. Maçın son dakikaları tempolu geçerken başka gol olmadı ve kazanan PSG oldu.

Bu sonuçla PSG, puanını 75'e çıkarırken maç fazlasıyla ikinci Marsilya'yla arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. Son sıradaki Angers ise 14 pudana kaldı.

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