PSG'ye Reims çelmesi

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Reims deplasmanına konuk oldu.
Ligin 10. haftasında oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Paris Saint-Germain'de Sergio Ramos, 41. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İspanyol savunma oyuncusu, bu maçtakiyle birlikte kariyerinde 28. kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Paris Saint-Germain 26, Reims 8 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Reims ie Lorient deplasmanına gidecek.