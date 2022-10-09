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Spor

PSG'ye Reims çelmesi

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Reims ile golsüz berabere kaldı.

9 Ekim 2022 Pazar 00:00 - Güncelleme:
PSG'ye Reims çelmesi
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Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Reims deplasmanına konuk oldu.

Ligin 10. haftasında oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Paris Saint-Germain'de Sergio Ramos, 41. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İspanyol savunma oyuncusu, bu maçtakiyle birlikte kariyerinde 28. kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Paris Saint-Germain 26, Reims 8 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Reims ie Lorient deplasmanına gidecek.

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