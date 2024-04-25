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Spor

PSV deplasmanda gol oldu yağdı

PSV, Hollanda Eredivisie'nin 31. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Heerenveen'i 8-0 mağlup etti.

25 Nisan 2024 Perşembe 22:26 - Güncelleme:
PSV deplasmanda gol oldu yağdı
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Eredivisie'de Peter Bosz'un ekibi lider PSV deplasmanda Kees van Wonderen'in yönetimindeki Heerenveen'i 8-0 mağlup etti.

Abe Lenstra Stadyumu'nda oynanan mücadelede PSV'nin gollerini; 7 ve 30. dakikalarda Guus Til, 9 ve 11. dakikalarda Max Tillman, 44. dakikada Joey Veerman, 52. dakikada Johan Bakayoko, 71. dakikada Luuk de Jong ve 83. dakikada Patrick van Aanholt kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 84'e yükselten PSV Eindhoven, Feyenoord'un puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Heerenveen ise 36 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında PSV evinde Sparta Rotterdam'ı konuk ederken, Heerenveen deplasmanda Almere City ile karşılaşacak.

  • eredivisie
  • Heerenveen

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