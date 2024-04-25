PSV deplasmanda gol oldu yağdı

Eredivisie'de Peter Bosz'un ekibi lider PSV deplasmanda Kees van Wonderen'in yönetimindeki Heerenveen'i 8-0 mağlup etti.

Abe Lenstra Stadyumu'nda oynanan mücadelede PSV'nin gollerini; 7 ve 30. dakikalarda Guus Til, 9 ve 11. dakikalarda Max Tillman, 44. dakikada Joey Veerman, 52. dakikada Johan Bakayoko, 71. dakikada Luuk de Jong ve 83. dakikada Patrick van Aanholt kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 84'e yükselten PSV Eindhoven, Feyenoord'un puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Heerenveen ise 36 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında PSV evinde Sparta Rotterdam'ı konuk ederken, Heerenveen deplasmanda Almere City ile karşılaşacak.