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Spor

PSV-Dortmund mücadelesinde kazanan çıkmadı!

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu PSV ile 1-1 berabere kalarak Almanya'da oynanacak maç öncesi avantaj elde etti.

21 Şubat 2024 Çarşamba 01:01 - Güncelleme:
PSV-Dortmund mücadelesinde kazanan çıkmadı!
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSV Eindhoven ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Hollanda'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Borussia Dortmund'un golü 24. dakikada Donyell Malen'dan gelirken, PSV Eindhoven'ın golü 56. dakikada penaltı vuruşundan Luuk de Jong ile geldi.

EN FAZLA GOL ATAN İSİM

PSV formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde dokuz gole ulaşan Luuk de Jong, Ruud van Nistelrooy'u (8) geride bırakarak turnuva tarihinde Hollanda kulübü adına en fazla gol atan oyuncu oldu.

MALEN İLK HOLLANDALI OLDU

Donyell Malen, Arjen Robben'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde bir Hollanda takımına gol atan ilk Hollandalı olurken, aynı zamanda turnuva tarihinde bunu eleme turlarında başaran ilk isim oldu.

Borussia Dortmund'da milli oyuncu Salih Özcan, karşılaşmaya 82. dakikada dahil oldu.

Rövanş karşılaşması 13 Mart tarihinde Borussia Dortmund'un ev sahipliğinde oynanacak.

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