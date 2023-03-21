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Spor

PSV'den taraftarına 40 yıl ceza

Hollanda Eredevise takımlarından PSV Eindhoven, maç içerisinde rakip kaleciye saldırıda bulunan taraftarını stada girişten 40 yıl boyunca men etti.

AA21 Mart 2023 Salı 10:22 - Güncelleme:
PSV'den taraftarına 40 yıl ceza
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Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV Eindhoven, maç sırasında rakip kaleciye fiziksel saldırıda bulunan taraftarını, stada girişten 40 yıl men etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 Şubat'ta İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk ettikleri UEFA Avrupa Ligi maçı sırasında sahaya girerek rakip takım kalecisi Marko Dmitrovic'e yumruk atan taraftarın, stada 40 yıl boyunca alınmayacağı belirtildi.

Mahkeme tarafından üç ay hapis cezasına çarptırılan 20 yaşındaki taraftarın, iki yıl boyunca Philips Stadı'nın çevresine de yaklaşamayacağı vurgulandı.

UEFA, söz konusu olay nedeniyle PSV'ye disiplin soruşturması açmıştı. Dmitrovic, fiziksel şiddet görmesinin ardından taraftarı yere indirerek etkisiz hale getirmişti.

Bir sonraki turda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla'da kaleci Dmitrovic, bu kez İstanbul'da sorun yaşamıştı. Sırbistanlı kaleci, tribünden atılan ve başına isabet eden bozuk para sebebiyle uzun süre tedavi görmüştü.

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