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Putin'den Khabib'e: Onurunla kazandın

Putin, müslüman karma dövüş sporcusuna, “Biz vatandaşlarımızı her yerde takip ediyoruz. McGregor karşısında sen görevini yapıp, savaşı onurunla kazandın” dedi.

  • StarSpor
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DİNİNE küfür, ülkesine hakaret eden İrlandalı rakibi McGregor’u ringe seren müslüman karma dövüş sporcusu Khabib Nurmagomedov ve babası, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Nurmagomedov’u tebrik eden Putin, ona “Vatandaşlarımız nerede ne yaparlarsa yapsınlar biz kayıtsız kalmıyoruz. Bu yüzden seni de takip ettik. Sen ana görevini yaptın, savaşı kazandın. Hem de onur ve inandırıcılıkla. Dışarıdan saldırıya uğradığımızda sadece sen değil, hepimiz kafesten atlardık, kıyamet kopardı. Bu ticari bir spor, ama yine de genel spor ahlak kurallarına da dikkat edilmesi gerekiyor.” dedi. Devlet başkanı “Babana sana çok sert bir ceza vermemesini söyleyeceğim” diyerek espri de yaptı. Nurmagomedov, “Tebrikleriniz için teşekkürler. Zaferimin çok uluslu ülkemizi sevindirmesinden gurur duyuyorum. Bu zafer hepimizin” diye konuştu.

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