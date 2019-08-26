Q7’yi bitiren 6 neden

BEŞİKTAŞ yönetiminin takımdan gönderme kararı aldığı Ricardo Quaresma kendi sonunu kendisi getirdi. Başkan Fikret Orman’ın sonunda takımda görmek istemediği Portekizli futbolcuyu bitiren nedenler şunlar:

1 - 2017-18 sezonununda ligdeki Fener maçında Mehmet Ekici’ye yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü, derbi 2-1 kaybedildi.

AVRUPA’DA 3 MAÇ CEZA ALDI

2 - Aynı sezon kupadaki Fener derbisinde, Josef’e tokat atıp kırmızı gördü. Maç 2-2 biterken, Q7 de 5 maç ceza aldı.

3 - Geçen sezon 13 Aralık 2018’de Avrupa Ligi’nde Malmö ile oynanan karşılaşmada gereksiz yere rakip oyuncu Brorsson’un kavalına vurdu. Oyundan atıdı ve 3 maç ile cezalandırıldı. Gereksiz yere gördüğü bu kırmızı kartlar nedeniyle Başkan Orman’ın gözünden düştü.

ORMAN’IN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ

4 - Geçen sezon devre arasında takımdan ayrılmak istedi. Huzursuzluk çıkardı. Kimse istemeyince takımda kaldı.

5 - Parasını alamadığı gerekçesiyle kulübü iki kez FIFA’ya şikayet etti. Bu davranışı ile Orman onu tamamen sildi.

6 - Abdullah Avcı yeni transferlerin ardından sistemine uymayan Quaresma’yı oynatmayacağını Başkan’a bildirince, yönetimden Q7 için gönderme kararı çıktı.