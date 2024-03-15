Qarabağ'dan buruk veda! Leverkusen karşısında son dakikada yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ Ağdam, Alman devi Bayer Leverkusen'e konuk oldu.

Bakü'deki 2-2'lik ilk maçın ardından Karabağ, Leverkusen'e 3-2 mağlup oldu ve kupadan elendi.

Karabağ, ilk yarısı 0-0 biten maçta 58. dakikada Abdellah Zoubir ile öne geçti. 62. dakikada Elvin Cafarquliyev, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Juninho, 67. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

10 KİŞİ BASKIYA DİRENEMEDİLER

Leverkusen, 1 oyuncu fazla olmanın da etkisiyle son dakikalarda yoğun bir baskı kurdu. 72. dakikada Jeremie Frimpong ile fark 1'e indi.

Son dakikalardaki büyük baskıya karşı etten duvar örmeye çalışsa da direnemedi. Leverkusen 90+3. ve 90+7. dakikalarda Schick'in golleriyle maçı 3-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Kardeş Azerbaycan'ın ekibi, ilk maçta da 2-0 öne geçmiş ancak son saniyelerde gelen golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı.

LEVERKUSEN'İN SERİSİ SÜRDÜ

Leverkusen bu sezon oynadığı 36 resmi maçta 31 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.