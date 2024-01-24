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Spor

Qinwen Zheng, Avustralya Açık'ta adını yarı finale yazdırdı

Avustralya Açık'ın tek kadınlar çeyrek finalinde Anna Kalinskaya'yı 2-1 yenen Qinwen Zheng, yarı finale yükseldi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 14:35 - Güncelleme:
Qinwen Zheng, Avustralya Açık'ta adını yarı finale yazdırdı
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar çeyrek finalinde Qinwen Zheng, Anna Kalinskaya'yı yenerek yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün akşam seansında oynanan ve 2 saat 20 dakika süren çeyrek final maçında, tek kadınlarda 12 numaralı seribaşı 21 yaşındaki Çinli raket, dünya 75 numarası 25 yaşındaki Rus rakibini 6-7, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Zheng, yarı finalde tek kadınlarda 93. sırada yer alan 23 yaşındaki Ukraynalı raket Dayana Yastremska ile karşılaşacak.

  • Qinwen Zheng
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